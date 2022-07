A Festa de Verão da TVI tem data marcada para o próximo sábado, dia 23 de julho. Quem já escolheu o autor do que vai vestir foi Gonçalo Quinaz, que partilhou esta quarta-feira que Nuno Gama é o eleito.

"Últimos preparativos para a maior e melhor Festa de Verão da TVI. Como sempre só podia ser no inigualável Nuno Gama", escreveu nos vídeos em que mostra o atelier do designer do moda.

Gonçalo Quinaz participou na mais recente edição do 'Big Brother', altura em que se mudou, novamente, para a estação de Queluz de Baixo.

