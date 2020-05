Gonçalo Diniz não poderia ter tido melhor despertar no dia do seu aniversário, celebrado esta quinta-feira, 28 de maio. A mulher do ator, Sofia Cerveira, e a filha de ambos, Vitória, prepararam uma surpresa especial para o aniversariante do dia.

Ao entrar na sua casa de banho, Gonçalo encontrou escrita no espelho a seguinte mensagem: "Muitos parabéns, papá. Nós amamo-lo muito. Vi e mãe".

"Acordei assim... Dá para entender quando falo de AMOR ou está difícil?", escreveu Gonçalo ao mostrar o momento em que foi surpreendido.

