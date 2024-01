O príncipe Harry e Meghan Markle lidaram com mais uma baixa na sua equipa este mês, noticia a revista Hello!.

Os duques de Sussex tiveram que se despedir de Bennett Levine, manager da Archewell Productions - empresa que foi criada em outubro de 2020.

Confirmando a notícia nas redes sociais, Bennet informou no seu LinkedIn: "Estou feliz por partilhar que estou a iniciar uma nova posição na Cinetic Media".

Segundo o Daily Mail, esta saída foi um "golpe duro" para a empresa.

Note-se que entre as produções lançadas pela Archewell Productions estão as séries documentais da Netflix 'Harry & Meghan' e 'Heart of Invictus'.