A nova temporada da série 'Golpe de Sorte' está quase a chegar à SIC. Terminadas as gravações e com a trama pronta a estrear, a estação de Paço de Arcos resolveu aguçar a curiosidade dos fãs partilhando as primeiras imagens desta nova temporada.

O teaser de promoção já está em antena na SIC, mas também a circular nas redes sociais.

"O 'Golpe de Sorte' vai voltar, numa nova temporada cheia de surpresas... e cheia da qualidade e portugalidade a que habituou o pessoal", anuncia José Raposo, um dos protagonistas da série, ao partilhar as imagens.

Ora veja:

