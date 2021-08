Este é um momento particularmente difícil para Glória Menezes. Internada desde o dia 6 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido a complicações relacionadas com a Covid-19, eis que a atriz ficou hoje viúva, após a morte do companheiro, Tarcísio Meira.

No entanto, ao contrário deste, Glória, de 86 anos, encontra-se a recuperar da doença e deverá ter "alta em breve", segundo informações dos seus representantes.

De acordo com o website Extra, pertencente à Globo, não se sabe se Glória já foi informada do falecimento do companheiro.

