Glória Maria foi homenageada na manhã desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro, com uma missa do 7.º dia realizada em Lisboa, mais precisamente na embaixada do Brasil em Portugal.

A cerimónia foi presidida pelo padre Omar e contou com a presença Raimundo Carreiro Silva, embaixador do Brasil no nosso país.

Importa lembrar que a jornalista brasileira Glória Maria morreu no passado dia 2 de fevereiro, com metástases no cérebro resultantes de um cancro.

Veja na galeria as imagens da cerimónia partilhadas pela criadora de conteúdos brasileira Ana Luiza Soares no Instagram.

