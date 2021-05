A vida de Carina Caldeira ficou ainda mais completa quando em janeiro deste ano deu à luz a sua primeira filha, a pequena Constança, fruto do seu amor por Francisco Cardia - produtor musical.

Há cinco meses que a apresentadora do Porto Canal divide com a filha as purpurinas, brilhos, o cor-de-rosa de que tanto gosta e a atenção dos seguidores, que na sua conta oficial de Instagram adoram ver as fotografias da pequena "glitter baby".

As amorosas roupinhas de Constança e os retratos ternurentos de mãe e filha têm conquistado o coração dos fãs. Confira a galeria e deixe-se conquistar também pelas amorosas imagens de que falamos.

