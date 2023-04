Parece que o namoro de Glen Powell e Gigi Paris chegou ao fim. De acordo com o site E! News, a relação não resistiu aos rumores de uma alegada traição que terá sido levada a cabo pelo ator com Sydney Sweeney.

O que leva a confirmar a separação são as recentes atitudes de Gigi nas redes sociais, que não só apagou todas as fotografias que tinha com Glen como também deixou de segui-lo.

O namoro começou em 2020 e foi oficializado um ano depois.

Glen Powell e Sydney Sweeney protagonizam um casal romântico no filme 'Anyone But You' e foi a cumplicidade demonstrada por ambos que aumentou os rumores de um suposto envolvimento.

Vale lembrar que Sidney Sweeney continua noiva do empresário Jonathan Davino.

