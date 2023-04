Com os rumores a ganharem cada vez mais força e destaque na imprensa, Fernando Alonso acabou confrontado por um jornalista sobre o alegado romance com Taylor Swift.

A questão surgiu nos bastidores do Grande Prémio do Azerbaijão (corrida marcada para 30 de abril)

O repórter da Sky Sports ia dar início à questão com uma referência ao tema 'I Knew You Were Trouble', de Taylor Swift, o que levou Alonso a perceber de imediato qual o assunto que seria abordado.

O piloto sorriu, mas atirou de imediato: "não tenho nada a dizer". Rematando o tema e impedindo que a questão foi concluída, disse ainda: "o circuito de Baku [onde irá competir este fim de semana] é tão complicado que de certeza que terá mais questões".

Eis o vídeo que registou o momento:

A especulação sobre um possível namoro entre Taylor Swift, de 33 anos, e o piloto espanhol, de 41, surgiu depois de a cantora ter terminado a relação com Joe Alwyn. Também Alonso está solteiro desde que se separou da jornalista Andrea Schlager.

