Gisele Bündchen terá mudado a tatuagem que tem na zona do tornozelo e este foi um pormenor que saltou à vista na semana passada.

Na quinta-feira, relata o Page Six, a modelo foi 'apanhada' a sair de um prédio com vários escritórios jurídicos, em Miami, e o look escolhido para a ocasião deixou à mostra a referida tatuagem.

Segundo o meio de comunicação, anteriormente a manequim tinha tatuado na zona do tornozelo uma lua crescente com três estrelas. Desenho que foi alterado.

O Page Six destaca ainda que embora a tatuagem original tenha sido feita antes da relação com Tom Brady - o casal conheceu-se em 2006 e casou-se em 2009 - é possível que o ajuste tenha sido simbólico.

Gisele Bündchen tem ainda uma outra tatuagem, no pulso esquerdo, e foi feita em homenagem à falecida avó.