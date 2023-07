Gisele Bündchen trocou o verão dos Estados Unidos pelo inverno da Argentina para celebrar o seu 43.º aniversário, o primeiro que festeja desde que se separou de Tom Brady, pai dos seus dois filhos.

A modelo viajou na companhia da irmã gémea, Patrícia, da filha, Vivian, e da sobrinha e usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias desta viagem.

"Queria agradecer a todos os que tiraram um tempinho para nos felicitar e mandar boas energias no nosso aniversário. Tenho tanta sorte de poder passá-lo com a minha irmã gémea e as nossas pequenas. Sinto-me abençoada por estar rodeada de tanto amor", escreveu Gisele.

