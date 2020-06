Gisela Serrano esteve a comentar os mais recentes acontecimentos do 'Big Brother', reality show que, neste momento, se encontra ao rubro. Contudo, a comentador lamentou a forma como as pessoas têm reagido nas redes sociais. "As pessoas têm de se acalmar um bocadinho nas redes sociais e pensar que estamos num reality show", sublinhou.

"Ofendem os concorrentes, ofendem-nos a nós, ofendem tudo e mais alguma coisa. Andam famílias em guerra umas com as outras, ameaças...", fez ainda saber.

"Estão a ser acusados de tudo e mais alguma coisa, não podem falar, não podem ser livres, porque já são acusados. Foi feio o que aconteceu em relação à Noélia, ela já está cansada pela forma como lhe falam. Têm de pensar que as pessoas não são as mesmas num reality show", defendeu.

Na visão de Gisela "está a haver uma falta de respeito total por todos os concorrentes que lá estão e com as famílias".

