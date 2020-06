Giovanna Ewbank juntou-se, este fim de semana, à família para celebrarem o aniversário do pai, Roberto. Ao lado do marido, Bruno Gagliasso, dos filhos que têm em comum, Titi e Bless, da mãe, Deborah, do irmão, Gian Luca, e do progenitor, foi assim que surgiu na recente publicação que fez no Instagram.

"Finalmente a família reunida porque hoje é o aniversário do meu herói, deste homem que além de lindo é a gentileza em pessoa. É o meu papito, ele é aquele cara que todos amam! É ele que nos traz tantas alegrias todos os dias, que deixa a nossa vida mais leve e cheia de graça, que faz os meus filhos gargalharem o dia inteiro de tanto amor", começou por escrever na legenda da fotografia em que aparece junto da família.

"Obrigada, meu Deus, por nos permitir estar juntos neste dia tão especial, estou muito feliz de no final da minha gestação poder estar com a família reunida", acrescentou, não tendo poupado nos elogios ao pai.

"Amo-te, papá! Você é a alegria das nossas vidas! Amamos-te muito!!! Parabéns, serás sempre o meu herói", afirmou, não deixando de destacar o facto de continuarmos a lutar contra a pandemia da Covid-19, frisando que este encontro "não é uma quebra de quarentena".

"Estamos todos em isolamento total desde 9 de março. Nós aqui e meus pais em São Paulo. Agora eles vieram para cá de carro para nos ajudar com o final da gestação e o nascimento do Bebé. Vou precisar de ajuda nesse momento que estamos só nós e as crianças", explicou.

Leia Também: Giovanna Ewbank exibe barriguinha de grávida em lingerie