Giovanna Ewbank decidiu falar abertamente sobre uma cirurgia ao nariz a que se submeteu no passado dia 3 de agosto. Foi através de um vídeo que publicou na sua página de Instagram que a conhecida atriz e comunicadora brasileira explicou o contexto em que a cirurgia ocorreu.

"Hoje, pela primeira vez em alguns anos, estou a conseguir respirar", notou, sublinhando que tinha um problema de respiração que acabou por se tornar insustentável.

"Passei por uma cirurgia que teoricamente é simples, que é a de desvio de ceptro", nota.

"Estava a ter apneia, acordei muitas vezes com falta de ar (...) Já sabia que precisava de fazer esta cirurgia há alguns anos, mas tinha muito medo desse 'pós' [operatório] que dizem ser muito chatinho. (...) Estes últimos quatro dias foram perturbadores. Fiquei quatro noites sem dormir", diz ainda, explicando que agora se sente melhor.

A artista conta igualmente que decidiu afastar-se 20 dias do trabalho para lidar com as crises de ansiedade e cuidar da sua saúde mental. Aproveitando a pausa, marcou então a operação.

Leia Também: Bruno Gagliasso celebra aniversário do filho mais novo com festa temática