Giovanna Antonelli usou a sua conta de Instagram para presentear os seguidores com uma fotografia rara na qual aparece acompanhada pelos três filhos: Pietro, de 14 anos, fruto de sua relação com Murilo Benício entre 2001 e 2005 e as gémeas Sofia e Antonia, de nove, de seu atual casamento com Leonardo Nogueira.

"Dessa vez, trouxemos um pouquinho da minha grande paixão que é ser mãe, junto dos meus filhotes", afirmou a artista brasileira, dando conta que o retrato faz parte de uma campanha de publicidade a uma marca de jóias.

Os fãs aproveitaram desde logo para tecer inúmeros elogios à família.

Eis a publicação!

