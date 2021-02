Gigi Hadid voltou a esclarecer e a desmentir os rumores sobre ter feito cirurgias plásticas.

A modelo, de 25 anos, admite que o seu visual mudou desde que começou a ficar no centro das atenções devido ao seu percurso no mundo da moda, não por causa de intervenções estéticas, mas sim pela maquilhagem.

"Quando olho para trás, para os meus primeiros desfiles, quando não tinha maquilhadores, obviamente que era eu que me maquilhava. Agora as pessoas recordam essas fotos e dizem que o meu nariz parece que está diferente", disse num vídeo da Beauty Secrets filmado para a Vogue.

"Ou então dizem alguma coisa sobre a minha cara. Tipo: 'A Gigi está diferente'. A verdade é que é o poder da maquilhagem", explicou. "Nunca fiz nada à minha cara", acrescentou.

Como recorda a revista People, a modelo já tinha falado sobre este assunto durante um tutorial de maquilhagem do Maybelline New York num direto no Instagram, em maio do ano passado.

"As pessoas acham que faço preenchimentos no rosto e que é por isso que o meu rosto é redondo", disse na altura. "Eu tenho bochechas desde que nasci", realçou, afirmando que "nunca injetou nada no rosto".

