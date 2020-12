Depois de terem sido divulgadas imagens daquele que foi o primeiro passeio público com a filha, Gigi Hadid destacou novos momentos como este no Instagram.

A modelo passeou pela cidade de Nova Iorque, na neve, com a menina, de três meses, e não deixou passar em branco este momento, tendo destacado o mesmo na rede social, esta quinta-feira.

Na adorável fotografia, Gigi aparece com um casaco preto, ténis brancos, um chapéu preto com uma máscara da mesma cor, e ainda com um cachecol e luvas para se proteger do frio. A bebé aparece dentro do carrinho, toda coberta e protegida das baixas temperaturas.

"A primeira neve dela", escreveu a mãe 'babada' na legenda da fotografia onde se mostra muito feliz nesta nova fase da sua vida.

Recorde-se que a menina, que nasceu no passado mês de setembro, é fruto da relação de Gigi com Zayn Malik.

