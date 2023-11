Gigi Hadid estará feliz ao lado de Bradley Cooper. Os dois têm passado muito tempo juntos nas últimas semanas e uma fonte revelou à revista People que a modelo "gosta de namorar" com o ator.

"A filha dela estará sempre em primeiro lugar", disse a fonte. "Ela adora que o Bradley também seja pai, porque ele entende. Ela acha-o mais maduro do que os homens com quem namorou no passado", afirmou a fonte, que acrescentou ainda que Hadid e Cooper "continuam a passar muito tempo juntos". "Eles jantam várias vezes por semana e isso deixa-a feliz".

O nome de Gigi Hadid, de 28 anos, que é mãe de Khai, de três, foi ligado pela primeira vez ao de Bradley Cooper, de 48, no início de outubro, quando foram vistos a jantar juntos na Via Carota, no bairro de West Village, em Nova Iorque, antes de entrarem no mesmo SUV.

Dias depois desse jantar, os dois foram vistos juntos novamente na mesma cidade. Os dois passavam de carro, com Gigi ao lado de Bradley, que seguia ao volante.

