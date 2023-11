As notícias que ligam Gigi Hadid e Bradley Cooper são cada vez mais e há novas 'provas' da proximidade da modelo e do ator.

No passado sábado, dia 4 de novembro, Gigi Hadid encontrou-se com algumas amigas na cidade de Nova Iorque, entre elas Selena Gomez, Sophie Turner, Cara Delevigne e Taylor Swift, mas tudo indica que não foi uma noite só de raparigas.

No restaurante onde o grupo jantou estava também o ator Bradley Cooper, dando mais força aos rumores do alegado romance com Gigi Hadid.

Uma fonte contou ao E! News que a modelo e o resto do grupo chegaram ao restaurante sem Bradley Cooper. Quando saíram, o ator conseguiu 'escapar', antes de se juntar à modelo no carro. No entanto, não conseguiram 'fugir' às câmaras.

