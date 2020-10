Gigi Hadid e Zayn Malik foram pais de uma menina em setembro deste ano, a bebé é a primeira filha do casal e trouxe nova alegria à vida de ambos.

Mas será que a relação amorosa não ficou abalada com toda a mudança que um filho exige?

Uma fonte próxima do casal contou à Us Weekly: "O relacionamento de Zayn e da Gigi está melhor do que nunca - a comunicação deles, o tempo que passam juntos. Eles nunca pareceram tão felizes".

Gigi Hadid e Zayn Malik namoram desde 2015 e têm uma relação marcada por várias separações e reconciliações.

Leia Também: Gigi Hadid partilha primeira foto após ter sido mãe pela primeira vez