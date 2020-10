Gigi Hadid surgiu pela primeira vez nas redes sociais após ter sido mãe, mas por uma boa causa. Este fim de semana, a modelo publicou uma selfie na sua conta de Instagram de forma a incentivar os fãs a votar, uma vez que os Estados Unidos encontram-se em altura de eleições presidenciais.

Apesar deste não ter sido o objetivo, a verdade é que Gigi acabou por ser alvo dos mais diversos elogios pela sua forma física.

"Estás tão bem", elogiou um seguidor. "Estás muito sensual", acrescentou outro.

Importa recordar que Gigi Hadid deu as boas vindas à primeira filha no passado mês de setembro, fruto do seu relacionamento com Zayn Malik.

