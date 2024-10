Gigi Hadid foi fotografada com um look inspirado em 'Onde Está o Wally?', na segunda-feira, dia 14 de outubro, em Nova Iorque, como relata o Daily Mail.

A modelo, de 29 anos, estava com uma camisola com riscas vermelhas e beges, um gorro vermelho e calças de ganga. O look ficou completo com uns ténis brancos, uma camisola - também em tons de vermelho - que estava apertada à cintura e óculos de sol.

A escolha da manequim foi destacada na imprensa internacional, e as imagens de Gigi já estão também a circular nas redes sociais.

