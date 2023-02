Depois de ter referido publicamente que é a namorada, Clara Chía, quem compra as suas roupas, Gerard Piqué falou pela primeira vez sobre Shakira após a polémica separação de ambos.

Questionado pelo tiktoker John Nellis numa entrevista recente, o antigo jogador de futebol revelou qual o "contacto mais famoso" que já guardou no seu telefone.

"Eu diria... Shakira, que era minha companheira", respondeu.

Ainda na mesma conversa, Piqué confessou ter aproveitado o Mundial do Qatar para tirar umas férias e desligar-se do mundo do futebol... e não só.

"Tem sido uma loucura, não vi nenhum jogo, a não ser a final. Precisei de desligar-me e tirar férias por vários dias, os últimos meses foram difíceis para mim, precisei desligar-me do futebol", atirou, referindo-se aparentemente à vida profissional e também ao lado pessoal.

Gerard Piqué terminou a sua carreira como futebolista, no Barcelona, em novembro de 2022. Atualmente, o antigo atleta é presidente da Kings League... ao mesmo tempo que lida com toda a polémica que envolve a sua separação com Shakira.

O ex-casal terminou a relação de 12 anos em junho do ano passado depois de alegados rumores de traição por parte de Piqué. Juntos têm dois filhos, Milan Piqué e Sasha Piqué.

