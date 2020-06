Para os fãs de Georgina Rodríguez, a semana começou com um avivar de memória sobre a sensualidade da espanhola.

A namorada de Cristiano Ronaldo voltou a dar o ar da sua graça nas redes sociais, brindando os 18 milhões de seguidores com uma fotografia na qual as suas curvas se destacam no vestido curto e decotado.

"Com os olhos fechados e os sonhos despertos", escreveu na legenda do registo.

Ora veja.

