Georgina Rodríguez presenteou os seus seguidores do Instagram com um conjunto de imagens onde se mostra a bordo do avião privado da família ao lado de Cristiano Ronaldo e Cristianinho.

"Meus reis", pode ler-se na legenda das imagens, onde os três posam felizes e cúmplices.

