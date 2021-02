Georgina Rodríguez vive uma fase muito feliz, tanto pessoal como profissional, e valoriza todas as conquistas pois nem sempre a sorte esteve do seu lado.

Como destaca a imprensa espanhola, que cita a entrevista que a modelo, de 27 anos, deu à revista InStyle, a vida de Georgina nem sempre foi um mar de rosas. No entanto, as dificuldades que passou, antes de conhecer o craque português, são lições que leva para a vida.

Não só a tornou mais forte, como também serviu para que hoje nunca deixe de olhar para o lado e ajudar os que mais precisam.

"Agora que posso, permite-me ajudar os outros e é o que mais me satisfaz. Eu também sei o que é começar de baixo e chegar ao fim do mês com o dinheiro contado", partilhou.

Apesar de todos momentos baixos e altos, a felicidade nunca deixou de estar presente na vida de Georgina. "É verdade que nem sempre brilhei pela minha beleza, mas sempre fui feliz", afirmou.

Recorde-se que Georgina conheceu Cristiano Ronaldo em 2016, quando trabalhava numa loja de moda. CR7 esteve nesse mesmo estabelecimento, em Madrid, Espanha, e foi aí que se viram pela primeira vez. Mais tarde estiveram juntos num evento e conversaram, tendo sido este o início da sua história de amor.

O casal tem uma filha em comum, a pequena Alana Martina. CR7 é ainda pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo.

Georgina dedica-se em pleno ao meninos, acompanhado o crescimento dos mesmos e fazendo parte das suas rotinas. Aliás, é a modelo que leva as crianças à escola, além dos mais variados planos que faz com elas.

Tanto Georgina como Cristiano sabem que são privilegiados pela vida que têm neste momento, mas querem que os filhos saibam que estão a crescer com tal conforto devido ao trabalho árduo dos pais.

O casal quer que os filhos tenham sempre presente a realidade da vida e que não fiquem apenas na 'bolha de conforto'. Por isso é que o sacrifício, a responsabilidade, a disciplina e a gratidão são alguns dos principais valores que querem transmitir aos meninos.

Leia Também: "Carpe Diem": Georgina Rodríguez posa (quase) nua