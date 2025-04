Georgina Rodríguez adora receber presentes dos seus filhos. A modelo partilha várias vezes nas redes sociais desenhos e outras surpresas que as crianças gostam de lhe oferecer.

Esta terça-feira, a companheira de CR7 mostrou que foi presenteada com um pequeno quadro de 'pintura com diamantes', uma atividade lúdica que está na moda e que consiste em colar pequenos 'diamantes' com uma caneta numa superfície autocolante.

"Feito com amor para a mamã", escreveu a modelo na legenda da partilha.



© Instagram - Georgina Rodríguez

