Esta quarta-feira Georgina Rodríguez partilhou uma série de fotografias na neve, onde aparentemente se encontra de férias com os três filhos. Além das brincadeiras com as crianças, a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou uma foto em que exibe toda a sensualidade junto de vários cães acorrentados.

Imagem que está agora a dar que falar devido à onda de críticas que suscitou na caixa de comentários.

Vários seguidores consideraram o gesto de Georgina desrespeitoso para com os animais. Entre os elogios, muitas das reações mostram desagrado, chegando mesmo a haver quem aponte que se trata de um 'incentivo' ao abuso animal.

