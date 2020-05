Georgina Rodríguez gosta de partilhar com os seus seguidores do Instagram diversos momentos que vão preenchendo os seus dias, muitos relacionados com os filhos. Hoje, dia 14, a namorada de Cristiano Ronaldo usou a sua conta de Instagram para mostrar um deles.

Trata-se de uma imagem na qual surge a sua gata, da raça Sphynx, a brincar com o pequeno Mateo. Um dos pormenores que chamou a atenção foi o amoroso gorro que o animal tinha, assim como as suas patas.

Ainda assim, coloca-se a dúvida. Será que tudo não passou de uma brincadeira do menino ou de facto a gata magoou-se nas patinhas?

Fica a dúvida e a fotografia...

© Instagram/Georgina Rodríguez

