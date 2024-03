Georgina Rodríguez mostrou mais um momento em casa com as crianças, tendo publicado nas stories da sua página de Instagram uma nova fotografia com uma das filhas.

Na referida imagem, a menina aparece com umas botas ao estilo 'cowboy/texanas'. "Simples para estar em casa", escreveu na publicação.

© Instagram_georginagio

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm em comum a filha Bella e Alana Martina, de seis anos. CR7 é também pai de Cristianinho, de 13 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de seis, que nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem também em comum o filho Ángel, gémeo de Bella que morreu durante o parto.

