Georgina Rodríguez voltou a dar novidades sobre a sua vida com a família em Riad, capital da Arábia Saudita.

A companheira de Cristiano Ronaldo mostrou nas stories da sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 14 de abril, um novo vídeo das filhas.

Nas imagens podemos ver Eva a andar num carrinho de brincar com a irmã mais nova, a pequena Bella. No fim é ainda possível ver Alana Martina. Veja na galeria.

De recordar que Cristiano Ronaldo - que atualmente joga pelo Al-Nassr - é pai de Cristianinho, de 12 anos, dos gémeos Eva e Mateo, de cinco, (este três nasceram através de uma barriga de aluguer), de Alana, de cinco, e de Bella, que vai completar um ano no dia 18 de abril. As filhas mais novas são fruto da relação com Georgina Rodríguez. O casal viu partiu o filho Ángel no ano passado, que era irmã gémeo de Bella e morreu durante o parto.