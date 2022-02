Georgina Rodríguez continua 'nas nuvens' com o sucesso de 'Soy Georgina', lançado na quinta-feira, 27 de janeiro, na Netflix.

No Instagram, a companheira de Cristiano Ronaldo voltou a falar sobre este projeto, tendo partilhado um vídeo com os melhores 'bloopers'. Na legenda das imagens deixou alguns agradecimentos especiais.

"Quero agradecer à minha família. Aquela que não largou a minha mão desde que vim a este mundo. Obrigada à minha mãe e à minha irmã por me acompanharem no caminho da vida, porque fomos sempre uma pequena família de três, mas isso tornou-nos incondicionais e inseparáveis. Obrigada mãe pelos valores que nos incutiu, que hoje não vivo eles. Amor e respeito", começou por escrever.

"Obrigada Cristiano pela tua humanidade, generosidade e apoio incondicional em tudo o que faço. Caminhávamos sem nos procurar, mas sabendo que nos encontraríamos", destacou de seguida, deixando também uma palavra de agradecimento à Netflix por este "grande projeto, que a manteve tão animada dia e noite".

"Agradecimentos infinitos à maravilhosa equipa de filmagens que tornou esta aventura possível. Com tanto esforço e dedicação. Obrigada aos meus amigos por viverem este projeto com tanto entusiasmo e terem desfrutado de mãos dadas comigo. E, acima de tudo, a vocês, ao meu querido público que acolheu tão maravilhosamente o meu reality show. Era inimaginável para mim estar no top 10 mundial em apenas um dia, e não podia estar mais feliz e grata", rematou.

