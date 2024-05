Depois de ter mostrado a pequena Bella Esmeralda a entregar-lhe um ramo de flores no Dia da Mãe, este domingo, dia 5 de maio, Georgina Rodríguez mostrou uma nova fotografia da menina.

Na referida imagem, Bella aparece com um conjunto azul, com saia em tule, mochila da Barbie, meia brancas e sapatilhas a condizer com o look. Não faltou também o seu boneco de peluche.

"Sair para passear com os pais", pode ler-se na imagem que pode ver abaixo.

© Instagram_georginagio

