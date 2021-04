Kim Kardashian espanhola? Em breve vai para o ar um programa dedicado à vida de Georgina Rodríguez, feito pela Netflix.

A companheira de Cristiano Ronaldo vai mostrar diante das câmaras como é o seu dia-a-dia, a maternidade, as amizades, os seus desejos num reality show único, como relata o 20 Minutos.

Uma novidade que foi também destacada na página de Instagram da própria Georgina. Veja a publicação abaixo:

Perante a partilha, Cristiano Ronaldo não tardou em reagir: "Parabéns, querida! Muito orgulhoso de ti".

De recordar que Georgina nasceu em Buenos Aires, mas cresceu em Espanha, na pequena cidade de Jaca. Atualmente com 27 anos, mantém uma relação com Cristiano Ronaldo, com quem tem uma filha em comum, a pequena Alana Martina. O jogador de futebol é também pai dos gémeos Eva e Mateo e de Cristianinho.

Geo, como é carinhosamente tratada, é uma das celebridades que conta com um grande número de seguidores nas redes sociais, tendo no Instagram um total de 24,1 milhões.

"Este reality show será um retrato profundo e emocional da mulher por trás das fotos, das histórias e das grandes manchetes", avança a Netflix, cita o 20 Minutos.

Leia Também: Georgina Rodríguez inseparável da sua cadelinha... até à manicure a leva