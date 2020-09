Georgina Rodríguez usou esta terça-feira as suas redes sociais para lembrar o momento em que na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza posou ao lado do cineasta Pedro Almodóvar.

A namorada de Cristiano Ronaldo revela ter-se sentido uma "menina Almodóvar por um dia" e diz ter adorado conhecer o cineasta.

"Menina Almodóvar por um dia. Uma grande honra conhecê-lo e um prazer assistir à apresentação de 'A voz humana'. Uma maravilha", realçou Georgina ao partilhar uma foto do encontro nas suas redes sociais.

