Os visuais escolhidos por Georgina Rodríguez para marcar presença no festival de Cinema de Veneza continuam a dar muito que falar. Mas agora, as notícias que davam conta do quanto a namorada de Cristiano Ronaldo tinha brilhado na passadeira vermelha deram lugar a imagens virais do pequeno erro de moda que marcou o look com o qual a namorada desembarcou na cidade italiana.

Tal como mostram as imagens que estão agora a circular na imprensa e redes sociais, Georgina esqueceu-se de tirar a etiqueta, que por sorte não mostrava o preço, do blazer branco que combinou com um top e umas calças da mesma cor.

Veja as imagens na galeria.

