Já lá diz o ditado: 'de preto não me comprometo' e esta terá sido a inspiração de Georgina Rodríguez para a gala dos prémios The Best, da FIFA. A modelo marcou presença na cerimónia ao lado do companheiro, Cristiano Ronaldo, e do filho mais velho, Cristianinho.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, que foram partilhadas por Georgina no Instagram, esta decidiu escolher um visual discreto, todo preto.

"Máximo goleador da história. Que Deus continue a abençoar-te, a segurar-te pela mão. És único, obrigada por nos dares tantas alegrias e nos ensinares o que é persistência e dedicação. Amamos-te papá", escreveu Georgina na legenda da publicação, visivelmente orgulhosa.

Importa notar que o casal aguarda o nascimento de dois filhos em comum, uma vez que Geo, como carinhosamente é tratada, está grávida de gémeos. Estes são ainda pais de Cristianinho, dos gémeos Mateo e Eva, e de Alana Martina.

