Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo viajaram recentemente para o Dubai onde desfrutaram de uns dias de descanso. E as férias voltaram a estar em destaque nas página de Instagram do jogador e da companheira.

Desta vez, Georgina e Ronaldo destacaram uma fotografia da família a fazer praia. Uma imagem onde podemos ver como cresceu a barriga de grávida da companheira de CR7.

"Muito orgulho da minha linda família. Aqui no Dubai os sonhos realizaram-se", escreveu na legenda da fotografia.

Por sua vez, Cristiano Ronaldo aproveitou a partilha para se despedir das férias e para a gradecer ao "Dubai pelos bons momentos" vividos nos últimos dias.

"O Dubai é a minha segunda casa... e a minha família é grata pela amável receção e a generosidade do seu lindo povo", escreveu ainda.

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez preparam-se patra ser pais de gémeos. O casal já tem em comum a pequena Alana Martina, de quatro anos. CR7 é também pai de Cristianinho, de 11 anos, e os gémeos Eva e Mateo, de quatro, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

Foi no Dubai que a família festejou o 28.º aniversário de Georgina Rodríguez, na passada quinta-feira, 27 de janeiro. A companheira do craque português celebrou também a estreia do 'Soy Georgina', da Netflix, tendo sido surpreendida com a projeção de imagens do seu programa na fachada do maior arranha-céus do mundo, o Burj Khalifa.

Leia Também: Casamento? Cristiano Ronaldo fala do desejo de dar o nó