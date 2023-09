Afinal, onde está Georgina Rodríguez? É esta a questão que se coloca depois da mais recente partilha que a modelo fez na sua página de Instagram. Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, a namorada de Cristiano Ronaldo terá partido em mais uma viagem na companhia dos filhos.

Para além de posar dentro do seu jato privado, Gio (como carinhosamente é tratada) surge ainda a desfrutar de momentos no mar com as crianças.

Recorde-se que a modelo é mãe de Bella Esmeralda (irmã de Angel, que morreu no parto) e de Alana Martina, frutos do seu relacionamento com o craque português.

Da família também fazem parte Cristianinho e os gémeos Mateo e Eva, que nasceram através de barriga de aluguer.

