Já de regresso a casa, Georgina Rodríguez fez uma nova publicação nas stories da sua página de Instagram para informar que está a recuperar de uma pneumonia.

"Finalmente de volta a casa! Estive quatro dias no hospital com uma pneumonia. Agora estou melhor, mas preciso de continuar a recuperar em casa com a minha família", começou por dizer a companheira de Cristiano Ronaldo.

"Quero agradecer a toda a equipa do hospital. Cuidaram de mim maravilhosamente e estou muito grata por isso. Obrigada a todos", escreveu, por fim.

© Instagram

