Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão de férias com os filhos em alto mar e já nos fizeram chegar algumas imagens esta quinta-feira. No entanto, esta sexta-feira, dia 23 de junho, a companheira de CR7 decidiu voltar a 'presentear' os seguidores com novas fotografias.

Com muitos mergulhos e banhos de sol, é assim que a família tem vivido estes dias de descanso no iate privado de luxo. Veja as fotografias da galeria.

De recordar que as crianças de Ronaldo e Georgina também estão de férias. O futebolista é pai de Cristianinho, de 13 anos, dos gémeos Eva e Mateo, de seis, estes três nasceram através de uma barriga de aluguer, e das pequenas Alana Martina, de cinco anos, e Bella, de um, fruto da relação com Georgina. O casal viu ainda partir o filho Ángel no ano passado, que era irmão gémeo de Bella.

Leia Também: Merecido descanso! As primeiras fotos das férias de Ronaldo em família