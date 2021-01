Cristiano Ronaldo conquistou o título do maior goleador da história do futebol e Georgina Rodríguez não conteve o orgulho nas redes sociais.

Esta quinta-feira, a namorada do craque português fez uso das redes sociais para se desfazer em elogios ao companheiro numa declaração de amor.

"'Onde está a unidade, está a vitória'. És um dos melhores desportistas da história, és uma LENDA e a minha fonte de inspiração. Obrigada, meu amor, por tanto. Parabéns por mais um título na tua carreira profissional. És um orgulho e a minha maior felicidade é acompanhar-te de mãos dadas no caminho da vida", foram as palavras que enterneceram as redes sociais.

Leia Também: Em Itália, Dolores Aveiro posa com o filho Cristiano Ronaldo