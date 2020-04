Georgina Rodríguez foi destronada do título de celebridade espanhola mais seguida na rede social Instagram. A namorada de Cristiano Ronaldo entregou a liderança a uma das mais mediáticas atrizes da série da Netflix 'Elite': Ester Expósito.

Ester Expósito conta com 19,4 milhões de seguidores, seguida por Georgina com 17,6 milhões. Porém, este segundo lugar da modelo espanhola tem de ser dividido com outra celebridade. Úrsula Corberó, uma das protagonistas de 'A Casa de Papel', tem neste momento o mesmo número de fãs na rede social.

