Georgina Rodríguez roubou todas as atenções na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes esta quinta-feira, 25 de maio. A namorada de Cristiano Ronaldo foi uma das personalidades convidadas para assistir à antestreia do filme 'L'Ete Dernier' no Palais des Festivals.

Para a ocasião, a influenciadora digital brilhou - literalmente - com um vestido de corte sereia, em tons de dourado, diferentes texturas e costas nuas.

Gio, como carinhosamente é tratada, completou o visual com joias e ainda uma manicura neutra.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Filha de Maria Cerqueira Gomes brilha no Festival de Cinema de Cannes