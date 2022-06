Cristiano Ronaldo esteve em Portugal para o jogo da Seleção contra a Suíça, que aconteceu no último domingo, e parece ter vindo acompanhado por Georgina Rodríguez.

A namorada do jogador partilhou esta quarta-feira imagens registadas no interior de um jato e na legenda declarou-se: "Há uns dias com o homem dos meus sonhos".

No domingo, a família viveu um dia especial com o aniversário dos gémeos, Eva e Mateo, que completaram cinco anos. Os meninos celebraram a data com numa festa onde esteve também Ivana Rodríguez, irmã de Georgina. Não se sabe, contudo, se a celebração aconteceu em Lisboa, onde estava CR7 e Dolores Aveiro.

