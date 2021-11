É caso para dizer que nem o frio os para! Georgina Rodríguez partilhou nas histórias da sua conta de Instagram imagens da manhã deste domingo, 28 de novembro, marcada por brincadeiras dos filhos.

Apesar de apenas estar um 1º grau na rua, a modelo não se inibiu de pegar em Alana Martina, nos gémeos Mateo e Eva e ainda em Cristianinho e levá-los a passear por Manchester, para onde foi viver há pouco tempo.

As crianças não pareceram nada incomodadas com as temperaturas mais baixas, pelo contrário. As mesmas aproveitaram até para brincar com o gelo no chão. Veja o vídeo.

© Instagram - Georgina Rodríguez

© Instagram - Georgina Rodríguez

© Instagram - Georgina Rodríguez

