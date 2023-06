Georgina Rodríguez não deixa os treinos de lado e partilhou nas stories da sua página de Instagram novas imagens.

No entanto, desta vez não esteve sozinha a fazer exercício físico, tendo contado com a companhia da pequena Eva, de cinco anos.

"Com a mamã", escreveu Georgina ao mostrar uma fotografia em que aparece ao lado de Eva no meio do ginásio - possivelmente o que tem em casa.

De recordar que Georgina e Cristiano Ronaldo são pais de Alana, de cinco anos, e Bella, de um. O futebolista português é ainda pai de Cristianinho, de 12 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de cinco, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

