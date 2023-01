Depois de terem circulado na Internet algumas imagens do 29.º aniversário de Georgina Rodríguez, agora foi a vez de a própria mostrar alguns registos captados neste dia especial.

Numa publicação feita no Instagram, a companheira de Cristiano Ronaldo aproveitou para agradecer por todas as mensagens recebidas.

"29 anos rodeada de pessoas e pessoas pequenas que eu amo com todo o coração. Imensamente grata a Deus por tudo. Obrigado a todos por tirarem um pouco do vosso tempo para me felicitarem e para me enviarem tanto carinho", escreveu.

Nas imagens partilhadas, Gio surge ao lado de Ronaldo, dos filhos, da irmã Ivana e ainda de uma amiga. É possível ver também alguns detalhes da decoração da festa.

Ora veja:

