Georgina Rodríguez completou 29 anos esta sexta-feira, dia 27 de janeiro. A modelo argentina celebrou a data na Arábia Saudita, rodeada da família e num cenário de sonho.

Ao lado de Cristiano Ronaldo, dos filhos, da irmã Ivana e do cunhado, Gio festejou num restaurante luxuoso, conforme é possível ver nas imagens que já circulam nas redes sociais e que foram, num primeiro momento, publicadas por Carlos Garcia, companheiro de Ivana Rodríguez e cunhado de Georgina.

Nesses vídeos e fotos vê-se ainda CR7 a filmar a entrada no espaço, sempre de sorriso no rosto. No interior do restaurante consegue perceber-se que houve música ao vivo e que todos os detalhes foram pensados ao pormenor.

Ao final da noite, após o jantar, vários foram os fãs que, à porta do restaurante, tentaram conseguir uma fotografia ou um autógrafo de Ronaldo e Georgina.