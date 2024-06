Georgina Rodríguez publicou na sua página de Instagram algumas fotografias da "casa" e ainda bons momentos com os mais novos.

Além de ter partilhado alguns pormenores da "casa", como o facto de terem na parede uma obra com as letras "C" e "G" separadas com um coração, também se destacou o carinho com os filhos.

Aliás, entre as imagens podemos ver as crianças a abrirem vários presentes, possivelmente ainda a festejar o aniversário dos gémeos Eva e Mateo, que completaram sete anos no dia 5 de junho. Veja as imagens na galeria.

